Um terço das mortes por Covid-19 ocorrem em lares de idosos

"Desde o início, foram proibidas as visitas aos lares. O que não foi cumprido. Temos imensa pena, mas há outras formas de contactar as pessoas. Também dissemos desde o início que, qualquer novo residente de um lar, fosse testado e colocado em isolamento durante 14 dias, porque o teste não é suficiente. Tudo isto devia ter sido cumprido", sublinhou Graça Freitas.

Portanto, fazendo as contas terão morrido 189 pessoas em lares infetadas com o Covid-19.

Doentes crónicos não devem ter medo

Num dia em que o inquérito do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica, para o Público e para a RTP, revelou 74% da população portuguesa que tem medo de ir a hospitais e a centros de saúde, o secretário de Estado da Saúde alertou para a necessidade de as pessoas continuarem a acreditar no SNS.

"É preciso que as pessoas tenham confiança no SNS, que soube retirar dos seus hospitais e centros de saúde o que não era urgente", referiu Lacerda Sales, acrescentando que as instituições de saúde souberam criar "circuitos bem distintos" para doentes não Covid-19.

O governante especificou ainda o caso dos doentes crónicos, oncológicos e outros que são acompanhados regularmente. Estes grupos "devem recorrer ao seu médico assistente ou à linha SNS24".

Mas se isso não for suficiente, o secretário de Estado da Saúde apela à deslocação às urgências, uma vez que a segurança dos utentes estará salvaguardada. Isto porque a orientação da Direcção-Geral da Saúde prevê a utilização de máscara para todas as pessoas no interior e hospitais e de centros de saúde.

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, também apelou para que todos mantenham as "atividades relacionadas com a nossa saúde", para que não saiamos desta fase de pandemia com indicadores gerais muito piores do que aqueles com que entrámos.