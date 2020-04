Paula passou 14 dias seguidos a trabalhar num lar de idosos. “Estive a tratar de uma doente com Covid sem saber, e ela morreu”

Veja também:

A mulher na casa de 90 anos tinha problemas respiratórios, e era uma das utentes de um lar de idosos do Candal, em Vila Nova de Gaia, de quem Paula tinha estado a tratar na noite anterior. Quando na manhã seguinte, a idosa deu entrada no hospital e foi diagnosticada com Covid-19, esta funcionária de 50 anos − e as outras nove colegas que tinham estado com em contato com a idosa − ficaram desorientadas. “Levou ao pânico entre nós. Bastou acontecer uma vez, e todas ficámos com medo”, conta à Renascença.

O caso não era para menos, segundo revela Paula Mendes. O primeiro pensamento foi o de impotência. “Estive a tratar de uma doente com Covid sem saber, e ela morreu”.

A morte aconteceu pouco antes de ela e mais 21 colegas de profissão entrarem num período de 14 dias seguidos de trabalho, adotado pela gerência do Lar Padre Alves Correia, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus.

Este é o único óbito a registar, até agora, naquele lar devido ao Covid-19, apesar de na instituição de Vila Nova de Gaia, durante este período, terem já morrido mais dois utentes em resultado de outras patologias.

Os lares de idosos são espaços que a DGS considera que se “encontram numa situação de risco acrescido de maior disseminação da infeção”.

Paula, que trabalha naquela instituição do Norte do país há oito anos, recorda que a vítima mortal tinha problemas respiratórios, e que a utente não apanhou o vírus no lar, mas sim no hospital.