​Pais e diretores escolares avisam: aulas à distância exigem novas estratégias

As aulas começam hoje para mais de um milhão de alunos, depois das férias da Páscoa e todos eles vão ficar em casa. Vai ser assim este terceiro período, pelo menos, para os alunos até ao 10º ano. Só os alunos do 11º e do 12º anos é que ainda poderão regressar à escola, a partir de maio, mas tudo depende do evoluir da pandemia de Covid-19.

No arranque do 3º período, diretores das escolas e pais lembram que ter aulas à distância é diferente de um regime presencial e, por isso, pedem abordagens também elas diferentes. O presidente da Associação de Dirigentes Escolares avisa que é impossível fazer o mesmo que no ensino presencial. Manuel Pereira defende que “cada escola vai ter de olhar a sua realidade e tentar trabalhar com os alunos, as competências curriculares que puder, à distância”.

Este dirigente escolar diz ainda que “ninguém esteja à espera que trabalhemos com os alunos tudo aquilo que estava previsto no ensino presencial”. Manuel Pereira explica que “mesmo que tentássemos isso, trabalhar com 20 ou 25 alunos em sala de aula, ou com 20 ou 25 alunos à distância, não é a mesma coisa”. Admite que “dá muito mais trabalho, implica quase fazer um trabalho personalizado e não há tempo para isso, nem é possível fazer isso”.