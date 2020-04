​Mirandela vai investir em computadores para os alunos

Veja também:

A Câmara Municipal de Mirandela vai disponibilizar equipamentos informáticos, com ligação à internet através da tecnologia 4G, a alunos que não possuam computador, para que possam acompanhar em pleno o ensino à distância, nos termos definidos pela respetiva escola e pelo Ministério da Educação.



O levantamento “meticuloso e exaustivo das necessidades dos alunos” que frequentam os estabelecimentos de ensino do município está a ser feito pelo Agrupamento de Escolas de Mirandela (AEM) e outras instituições de ensino.

A autarquia e a direção do AEM estão ainda a operacionalizar o plano de entrega dos livros escolares, e outro material, pertencentes aos alunos, que ficaram nas escolas desde o dia 16 de março. Simultaneamente, com estas ações, também em parceria com o AEM, o Município distribuirá refeições aos alunos beneficiárias do escalão A e B da Ação Social Escolar, residentes no concelho de Mirandela.

Numa nota à imprensa, a autarquia indica que, caso se verifique a necessidade do fornecimento de materiais escolares em suporte de papel, “eles serão enviados pelos professores para a direção do AEM para serem fotocopiados e colocados em envelopes, devidamente identificados com a morada e contacto do aluno”.

Posteriormente, o Serviço Municipal de Proteção Civil “efetua o levantamento dos materiais na sede do Agrupamento de Escolas de Mirandela e entrega em casa dos alunos e/ou na respetiva Junta de Freguesia”.

Quanto ao processo de entrega dos livros de cada aluno, estes serão colocados em sacos, pelos professores, devidamente etiquetados com o nome do aluno, morada e contacto telefónico dos pais e estes, mediante agendamento prévio, dirigem-se de carro à escola e recebem o material sem necessidade de saírem das viaturas”, informa a autarquia.

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) vai também fornecer os equipamentos de proteção individual, sacos e etiquetas.

Para além disso, o SMPC vai monitorizar o processo e proceder à desinfeção diária da entrada de cada escola e no caso de os pais não se poderem deslocar às escolas, fará a entrega dos livros em casa dos alunos.