Há 32% de doentes crónicos que deixaram de recorrer a estabelecimentos de saúde

Veja também:

Há 74% da população portuguesa que tem medo de ir a hospitais e a centros de saúde. E como consequência deste fenómeno 26% deixaram mesmo de recorrer os estabelecimentos de saúde. Entre os doentes crónicos, o número sobe ainda mais, foram 32%.



Estes são apenas alguns dos números dramáticos dos danos colaterais da pandémica do novo coronavírus, presentes no inquérito do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica, para o Público e para a RTP.

Este estudo baseia-se em perguntas feitas a 1700 pessoas, numa amostra representativa da população, realizadas entre os dias 6 e 9 de abril.

As razões para quase três em cada dez que deixaram de ir a estabelecimentos de saúde também se podem encontrar, além do medo, com o adiamento de exames, de consultas ou de intervenções cirurgicas.