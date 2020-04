Governo reforça apoio alimentar para chegar a 90 mil pessoas

Veja também:

O Governo acompanha com preocupação a situação dos lares e confirma que estão a aumentar os pedidos de apoios, nomeadamente em termos de reforço alimentar. O executivo vai reforçar respostas nesse sentido, já a partir de maio.



O anúncio foi feito esta terça-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em declarações aos jornalistas em Évora.

“Tem havido um aumento do número de pedidos de apoio, nomeadamente em termos de reforço alimentar. E estamos a reforçar a rede a nível nacional, quer através do reforço das cantinas sociais, quer através do programa do FEAC (Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas)”, avançou a governante.

“A partir do mês de maio, vamos aumentar de 60 mil para 90 mil pessoas abrangidas por este programa e com um sistema de deteção automática de situações que precisem deste reforço alimentar, para não termos de esperar que as pessoas tenham de vir pedir o apoio”, adiantou Ana Mendes Godinho.

A ministra diz que “estamos também a reforçar as respostas nesse sentido, com a colaboração no terreno por parte de todas as pessoas que trabalham na Segurança Social e que estão completamente ao serviço das populações”.

Sobre as preocupações da CNIS, sobre o aumento dos pedidos de ajudas às IPSS, a ministra garante que o Governo continua a colaborar com o sector social e recorda alguns dos incentivos e medidas de apoio em vigor.

A ministra fala também no reforço de mecanismo de apoio aos lares, através da criação de espaços de retaguarda, assim como o reforço dos recursos humanos com a colaboração do Instituto de Emprego e Formação profissional.

No dia em que arrancou o terceiro período letivo, a ministra do Trabalho descansa pais e encarregados de educação, com filhos com menos de 12 anos. O apoio à família mantém-se nos mesmos moldes, reafirma Ana Mendes Godinho, numa altura em que 170 mil pessoas candidataram-se e beneficiaram destes apoios.

Ana Mendes Godinho garante que o Governo está a fazer tudo para que não falte material quer de proteção, quer para realizar os testes. Exemplifica com a solução encontrada para fazer face à falta de zaragatoas.

Ana Mendes Godinho agradeceu a estes funcionários e aos trabalhadores das IPSS, que “têm sido incansáveis num momento completamente atípico” e para o qual todos tiveram de se “adaptar de uma forma diferente” para “responder muito mais rapidamente” e de forma “cada vez mais personalizada” às situações.Ana Mendes Godinho e o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, deslocaram-se hoje ao polo da Mitra da Universidade de Évora (UÉ) para visitarem o Laboratório de Virologia Vegetal do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED), onde começou a funcionar uma unidade que realiza testes a infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.