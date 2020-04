Escola e teletrabalho numa família de seis. “Não é fácil gerir, temos de ter uma dose extra de paciência”

Veja também:

Tocamos à campainha. Não acordamos ninguém. José Aguiar, Pilar Amado e os quatro filhos estão prontos para enfrentar mais um dia. Estão em casa desde 11 de março, ainda antes do Governo ter decretado o encerramento das escolas



Francisco, com cinco anos, Pilar, com 10, Roque, com 12 anos e Constança, com 15 anos enfrentam por estes dias novos desafios com o ensino à distância. Em cima da mesa estão horários, feitos à mão, que ajudam a gerir as aulas de todos.

Para a mais velha é o primeiro dia de aulas do terceiro período, para os outros é a continuação do segundo semestre.

O mais novo, Francisco, de cinco anos, está no ensino pré-escolar e vai veste-se rapidamente para a aula de educação física que está prestes a começar numa plataforma digital. O “ginásio” é em pleno hall de entrada.

A mãe, Pilar, está ao seu lado no início da aula. “Ele não sabe aceder às plataformas usadas pela escola, não sabe pôr as passwords, não sabe escrever. Por exemplo, na primeira aula de informática a professora disse: ‘agora clicam no botão direito do rato’ e ele olha para mim com um ar de pânico porque não tem rato, temos o portátil. E por exemplo no paint tem tido a ajuda das irmãs. Mas claro, uma criança de cinco anos não vai fazer uma ficha, não vai imprimir, não vai fazer sozinho”, conta.