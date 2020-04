​Covid-19. Mais de mil reclusos já foram libertados das cadeias portuguesas

Veja também:

Foram libertados, até às 18h00 desta terça-feira, 319 reclusos por decisão judicial, no âmbito das normas excecionais em vigor devido à pandemia do novo coronavírus, informa o Conselho Superior da Magistratura (CSM).



Segundo os dados oficiais, foram libertados 155 em Lisboa, 124 no Porto (inclui processos de Viana do Castelo, Porto Este e Aveiro), 32 em Évora, 1 em Coimbra e 7 em Ponta Delgada.

Na véspera, o CSM informado que o número de reclusos libertados desde sábado e até às 18h00 de segunda-feira era de 761, o que significa que o total de reclusos até agora libertados em resultado das normas de flexibilização das penas e medidas ultrapassa já o milhar.

"Só durante a manhã de hoje e até às 12h00 beneficiaram de decisão judicial de libertação 166 reclusos em todo o país, dividindo-se por 108 em Lisboa, 36 no Porto (20 são decisões do Tribunal de Execução de Penas e 16 de juízos criminais), 12 em Évora e três em Ponta Delgada", refere uma nota do gabinete de apoio ao vice-presidente do CSM.

Paralelamente, até ao dia de hoje, três reclusos viram a medida de coação de prisão preventiva ser convertida em Obrigação de Permanência na Habitação (OPH) - vulgo prisão domiciliária - com vigilância eletrónica.

A partir desta quarta-feira haverá apenas um balanço diário, ao final da tarde, com os totais de mandatos de libertação.

Na quinta-feira, o vice-presidente do CSM, José António de Sousa Lameira, afirmou que os processos para libertação de presos, após análise de juízes, estariam despachados “no prazo de uma a duas semanas”.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.

[atualizado às 20h28]