Covid-19. Governo identificou “espaços de retaguarda” no Norte para responder à pandemia

Veja também:

O secretário de Estado da Mobilidade - Ambiente e Ação Climática, Eduardo Pinheiro, responsável pela coordenação da execução do Estado de Emergência no Norte, disse esta segunda-feira que o Governo identificou vários espaços de retaguarda na Área Metropolitana do Porto. "Neste momento, ao nível da Comunidades Intermunicipais e ao nível da Área Metropolitana do Porto (AMP), na região Norte, já foram identificados vários locais do ponto de vista de instalações físicas", revelou, em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao hospital de campanha montado no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

O governante não quis, contudo, adiantar quais ou quantos locais foram já identificados, salientando apenas que "são espaços de retaguarda" e não necessariamente hospitais de campanha como o do Porto, que começa a receber doentes na terça-feira. "Identificados já estão, serão comunicados em pouco tempo", acrescentou.

Eduardo Pinheiro sublinha que, para além das condições físicas, para colocar a funcionar um hospital de campanha, é preciso garantir que há profissionais e uma coordenação, e ter em conta as características de cada concelho, com realidades diferentes uns dos outros. "Também não podemos estar a dispersar o nosso esforço, sobretudo para o apoio a covid-19 positivos não faz sentido estarmos a dispersar, porque não haverá técnicos suficientes para dar resposta a isso. Faz sentido tentar centralizar ao nível das regiões. Alguns já estão a receber algumas pessoas", afirmou.

O secretário de Estado da Mobilidade - Ambiente e Ação Climática referiu ainda que em relação aos idosos em lar estão a ser feitos testes "com o empenho" das autarquias, estando as várias universidades com capacidade laboratorial a associar-se no sentido de tornar "a resposta cada vez mais rápida" e de obter "resultados em tempo útil para agir da forma mais adequada". "Isso tudo está a ser feito. Não vale a pena só fazer testes se não tivermos uma retaguarda. Não vale a pena ter o espaço se não tivermos as pessoas para trabalhar e coordenar. Portanto temos de assegurar isso tudo", disse.