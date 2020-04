Coronavírus. Marcelo agradece contributo “excecional” de GNR e PSP

Veja também:

O Presidente da República agradece o contributo "excecional" da GNR e da PSP para o combate à Covid-19, transmitindo aos seus dirigentes "um profundo reconhecimento pela garantia da segurança de todos os portugueses".

Esta mensagem foi divulgada no portal da Presidência da República na Internet, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido hoje à tarde no Palácio de Belém, em Lisboa, o tenente-general Luís Botelho Miguel, comandante-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), e o superintendente-chefe Manuel Magina da Silva, diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com uma nota sobre o primeiro encontro, o chefe de Estado "agradeceu e enalteceu" na pessoa do tenente-general Luís Botelho Miguel "o excecional contributo e profissionalismo dos militares da GNR no cumprimento da sua vasta missão no combate à pandemia Covid-19, transmitindo um profundo reconhecimento pela garantia da segurança de todos os portugueses".

Numa segunda nota, sobre a reunião com o superintendente-chefe Manuel Magina da Silva, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa também "agradeceu e enalteceu a total dedicação e excecional profissionalismo de todos os elementos da PSP, demonstrados no cumprimento da sua inexcedível missão de combate à pandemia Covid-19, transmitindo um profundo reconhecimento pela garantia da segurança de todos os portugueses".

No atual contexto de pandemia de Covid-19, desde o final de março, o chefe de Estado já se reuniu, no Palácio de Belém ou por videoconferência, entre outros, com representantes de instituições particulares de solidariedade social (IPSS), das ordens profissionais do setor da saúde, das confederações patronais e sindicais e da banca.

Hoje, além do comandante-geral da GNR e do diretor nacional da PSP, recebeu o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, e a partir de quarta-feira irá receber dirigentes de empresas cotadas em bolsa.

O novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas, numa pandemia que atingiu 193 países e territórios.

Em Portugal, houve 567 mortes associadas à covid-19 e 17.448 casos de infeção confirmados, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.