​Aulas do “Estudo em casa” chegam ao YouTube. Professores convidados a partilhar aulas na plataforma

Em comunicado, o ministério de Tiago Brandão Rodrigues explica que “é criada uma plataforma assente no YouTube, que permite que os professores disponibilizem as suas aulas, possibilitando que elas fiquem acessíveis à comunidade educativa alargada”.

Num momento em que estão suspensas as aulas presenciais, o Ministério da Educação aumenta a oferta de conteúdos pedagógicos, para lá da resposta através da televisão para os alunos do ensino básico.

O #EstudoEmCasa chega ao YouTube através de cinco novos canais, com aulas para crianças e jovens da educação pré-escolar ao ensino secundário.

Começa hoje o 3.º período, com ensino à distância.(...)

O YouTube está, assim, de portas abertas para as escolas, em Portugal, com conteúdos validados pela Direção-Geral da Educação (DGE).

Professores têm formação online para se ligarem ao YouTube

Nos próximos dias 16 e 17 de abril os docentes interessados podem participar numa sessão online, com o objetivo “de capacitá-los com as metodologias que melhor se adequam à plataforma”.

Nesta formação contam com o apoio de técnicos das entidades parceiras (YouTube e da Thumb Media, a empresa parceira do YouTube em Portugal).

Cada docente que participe na referida sessão “irá produzir/disponibilizar aulas e outras atividades, colocando-as nos seus canais próprios (públicos ou privados), cabendo à DGE, depois de um processo simples de validação, organizar esses materiais por anos de escolaridade e por temas”, para que toda a comunidade educativa os possa visionar no canal DGE #EstudoEmCasa.

No YouTube os canais podem ser encontrados fazendo a pesquisa por “DGE #EstudoEmCasa”, ou nos seguintes links:

Pré-Escolar: https://www.youtube.com/channel/UChcfiTs4sqjwRS6fzaxKyog

1º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCTzWCFMxJ4wWmWlh-Gzewfg

2º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCyhocJbYZIOehpISd7yyNqQ/

3º Ciclo: https://www.youtube.com/channel/UCmweZLU2OEU-FOBtLBLJ84w/

Secundário: https://www.youtube.com/channel/UCJdh52Zkf0u0qvYOfCWd3gg

Estes canais vão também incorporar os conteúdos que passam na televisão, a partir do dia 20, para que fiquem acessíveis sempre que professores e alunos precisarem.