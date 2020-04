Atenção, vêm aí aguaceiros e granizo. Cinco distritos estão sob alerta amarelo

Os distritos de Setúbal, Évora, Beja, Portalegre e Faro vão estar esta terça-feira sob aviso amarelo, devido a aguaceiros, que podem ser fortes, granizo e também trovoada, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação divulgada pelo IPMA, os distritos de Beja e Faro vão estar sob este aviso entre as 06:00 de hoje e as 00:00 de quarta-feira.

Já o aviso amarelo para os distritos de Setúbal, Évora e Portalegre vigora entre as 11:00 e as 22:00 de hoje.

Para os cinco distritos a previsão é de “aguaceiros, por vezes fortes”, e de granizo, acompanhados de trovoada.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.