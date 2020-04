António Costa admite nacionalizar a TAP e sugere "férias cá dentro" aos portugueses

Veja também:

António Costa admite a possibilidade de avançar para a nacionalização da TAP. Em entrevista à rádio Observador, o primeiro-ministro justifica que o Governo tem a obrigação de não deixar cair qualquer empresa estratégica para o país, na sequência da crise provocada pela pandemia de Covid-19

"Não podemos excluir a necessidade de nacionalizar a TAP, ou outra empresa que seja absolutamente fundamental para o país, para não corrermos o risco de a perder no final desta crise. Isto é uma crise de saúde que se está a transformar numa crise económica e não a podemos deixar agravar", diz.



Costa recorda que no seu primeiro Governo reforçou a posição estatal na companhia aérea nacional. "Readquirimos uma posição de 50%, logo no início do meu primeiro Governo. Alguns privados já tinham manifestado vontade de alienar as sua posições, havia interesse de uma companhia, mas neste momento suspendeu esse interesse, porque, neste momento, nenhuma companhia aérea está a pensar em novos investimentos, mas como se vão reerguer desta pandemia", supõe.