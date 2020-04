António Costa admite nacionalizar a TAP e sugere "férias cá dentro" aos portugueses

António Costa admite a possibilidade de avançar para a nacionalização da TAP. Em entrevista à rádio Observador, o primeiro-ministro justifica que o Governo tem a obrigação de não deixar cair qualquer empresa estratégica para o país, na sequência da crise provocada pela pandemia de Covid-19

"Não podemos excluir a necessidade de nacionalizar a TAP, ou outra empresa que seja absolutamente fundamental para o país, para não corrermos o risco de a perder no final desta crise. Isto é uma crise de saúde que se está a transformar numa crise económica e não a podemos deixar agravar", diz.



Costa recorda que no seu primeiro Governo reforçou a posição estatal na companhia aérea nacional. "Readquirimos uma posição de 50%, logo no início do meu primeiro Governo. Alguns privados já tinham manifestado vontade de alienar as sua posições, havia interesse de uma companhia, mas neste momento suspendeu esse interesse, porque, neste momento, nenhuma companhia aérea está a pensar em novos investimentos, mas como se vão reerguer desta pandemia", supõe.

"Férias cá dentro"

António Costa reforça que o levantamento das medidas restritivas terá de ser sempre "gradual e progressivo". Sem querer avançar com uma data indicativa para um regresso à normalidade possível, até porque, argumenta, ninguém tem certezas sobre a evolução da pandemia, o primeiro-ministro espera que no verão os portugueses tenham possibilidade de gozar as suas férias.

A presidente da Comissão Europeia desaconselhou ao planeamento das férias, mas António Costa, "sem querer correr o risco de ser demasiado otimista", pede aos portugueses para não deixarem de pensar nas férias de verão.

"Esperem mais algumas semanas. Quero crer que ate ao verão a situação estará suficientemente controlada para termos férias. Seria, aliás, um dano imenso para a economia portuguesa, se no próximo verão o turismo não tiver condições de funcionamento mínimo", sublinha.

O primeiro-ministro salvaguarda, no entanto, que nesta fase as pessoas não deverão arriscar marcar férias para lugares distantes, "sabendo que podem ser surpreendidas, como aconteceu agora a milhões de pessoas em todo o mundo, a ficarem isoladas pelo encerramento de fronteiras e pelo cancelamento de voos".

Assim, o conselho que António Costa dá aos portugueses é que "façam férias cá dentro". "Estamos sempre mais seguros cá dentro, nesta fase, e menos sujeitos à incerteza", argumenta.

