Donald Trump reclama "autoridade total" para tomar decisões durante a pandemia

Na atualização diária da situação, o Presidente dos Estados Unidos defendeu a sua resposta à pandemia de Covid-19 e sublinhou que seria sua a última palavra, no momento de reabrir a atividade económica no país, apesar de, inicialmente, ter delegado a decisão para os governadores e de terem surgido questões sobre se esse tipo de decisão caberia mesmo a Trump.

Donald Trump chamou a si, na madrugada desta terça-feira, autoridade absoluta no combate ao novo coronavírus.

"O Presidente dos Estados Unidos é que manda. Se não tivéssemos estado aqui para os estados, teríamos tido um problema neste país como nunca antes viram. Quando alguém é o Presidente dos Estados Unidos, a autoridade é total e é assim que tem de ser. É total. Os governadores sabem isso", salientou.

Trump garantiu, ainda, que está para breve a divulgação um plano para reabrir a atividade económica.

Fauci não será despedido

Donald Trump aproveitou o "briefing" diário para garantir que não despedirá Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, apesar das aparentes divergências entre os dois, relativamente à pandemia da Covid-19.

O maior especialista de saúde dos EUA referira, numa entrevista à CNN, que um esforço mais precoce de mitigação do vírus podia ter salvado mais vida. Entrevista que tivera reação negativa do Presidente. Contudo, Trump fez questão de convidar Fauci ao pódio, para que este garantisse que o chefe de Estado tinha seguido as suas recomendações.

"O presidente ouviu as minhas recomendações. Na primeira e única vez que fui ter com ele e disse: 'Devíamos impor forte mitigação', a resposta dele foi: 'Sim, vamos fazer isso'", contou Fauci.

Trump assegurou que ele e Fauci têm estado perfeitamente alinhados "desde o princípio" e que gosta do especialista: "Penso que ele é um 'tipo' fantástico."

Os Estados Unidos contaram, em 24 horas, 1.509 mortos devido ao novo coronavírus. Assim, o número total de mortes subiu para 23.529, desde o início da pandemia no país. Os EUA são o país mais atingido pela doença respiratória Covid-19: mais de 550 mil pessoas estão infetadas.