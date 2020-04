Covid-19. Brasil regista mais de 100 mortos em 24 horas

Veja também:

O Brasil contabilizou 105 mortes e 1.261 novos casos de infeção pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 1.328 óbitos e 23.430 infetados desde o início da pandemia.

Face ao dia anterior, quando ocorreram 99 mortes, deu-se um aumento diário de 9%. Quanto aos infetados, a subida foi de 6% relativamente a domingo, quando se registaram 1.442 novos infetados.

A taxa de letalidade do novo coronavírus no país subiu hoje para 5,7%.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro com maior número de casos confirmados, registando 608 mortos e 8.895 pessoas infetadas, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 188 vítimas mortais e 3.231 casos confirmados. A terceira unidade federativa com mais casos é o Ceará, que teve, até ao momento, 91 óbitos e 1.800 casos de infeção.

No lado oposto, Tocantins, localizado na região norte do país, permanece como o único estado sem registo de vítimas mortais e também o estado com menos infetados (26 casos confirmados). As restantes 26 das 27 unidades possuem óbitos associados à infeção pelo novo coronavírus.

Contudo, é o estado de Amazonas que mais preocupa o Ministério da Saúde, com 303 casos de Covid-19 por cada um milhão habitantes, quase o triplo da incidência nacional do Brasil, que está fixada em 111 casos.

Atualmente, seis unidades federativas do Brasil (Amazonas, Amapá, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal) têm uma incidência de 50% acima da média nacional.