Áustria reabre pequenas lojas

A reabertura de lojas com área inferior a 400 metros quadrados marca, esta terça-feira, o lento e progressivo regresso da Áustria à vida normal, ultrapassada a fase mais difícil da pandemia do novo coronavírus.

Há três semanas, tinha sido anunciado o confinamento da população e o encerramento de todos os serviços não essenciais. Desde essa altura que escolas, cafés, bares, restaurantes e salas de espetáculos, entre outros espaços, se encontravam encerrados. Agora, a situação muda.

Para além dos pequenos estabelecimentos comerciais, também reabrem ao público algumas lojas específicas de equipamentos tecnológicos e "hardware", onde os clientes voltam a poder entrar, ainda que em número limitado e com uso obrigatório de máscaras faciais.

A manter-se a evolução positiva dos últimos dias nos casos de Covid-19, a Aústria deverá assistir, no prazo de duas a três semanas, à reabertura de todas as lojas, centros comerciais e cabeleireiros do país. A data prevista é 1 de maio.

As autoridades de saúde austríacas estão convictas de que o pior já passou, depois de, nos últimos dias, o crescimento diário de casos confirmados de infeção pelo novo coronavirus se ter fixado em valores de apenas um dígito e de o número de hospitalizados ter estabilizado.

A Áustria confirmou os dois primeiros casos de Covid-19 a 25 de fevereiro de 2020. Desde então, registaram-se no país 350 mortes e 6.987 casos recuperados, entre os 12.942 doentes infetados pelo novo coronavirus.