​Rui Alves. “Há clubes que não querem que os campeonatos recomecem”

Rui Alves mostra-se indiferente às críticas e mantém que a decisão de retomar os treinos no relvado é a que melhor serve aos jogadores. O Nacional da Madeira foi o primeiro clube português a regressar ao trabalho no terreno, depois da interrupção devido à Covid-19.

Em entrevista ao jornal "Record", o presidente do Nacional diz que "há clubes que não queresm que os campeonatos recomecem e estão a fazer lóbi para que não se jogue". "Pensam, apenas e só, nos seus interesses, têm medo do que pode acontecer, nomeadamente descer de divisão. Alguns só querem impedir as descidas”, acusa.

Nestas declarações, Rui Alves recusa a ideia de que está a cometer uma loucura: “Há vários interesses laterais em torno de tudo isto, mas nós preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos jogadores. De resto, até é interessante constatar que nos consideram irresponsáveis. Basicamente estão a apelidar o Presidente da República de irresponsável. O decreto do estado de emergência não foi feito de ânimo leve. As nossas decisões também não o foram".



O Nacional regressou aos treinos, de forma condicionada, na segunda-feira. Foi a primeira equipa em Portugal a regressar aos treinos no relvado. O plantel principal foi dividido em dois grupos, que se deslocam ao estádio em dias alternados. No relvado, estão dois jogadores por hora, um em cada meio-campo, com acompanhamento técnico e médico.



O Nacional da Madeira está na liderança da II Liga, em posição de acesso ao escalão principal, com oito pontos de vantagem sobre o Feirense, 3.º classificado e primeira equipa fora da zona de subida.A Liga pretende retomar os campeonatos no final de maio.