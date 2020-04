Associação de Braga reprova regresso do Nacional aos treinos

Veja também:

Manuel Machado, presidente da Associação de Futebol de Braga, assegura que "há muitos clubes que não se revêm" no mediático regresso do Nacional da Madeira aos treinos.

O dirigente associativo sublinha que não houve ainda qualquer "palavra da Direção-Geral de Saúde" para validar uma ação como aquela que foi protagonizada pelo emblema insular. O líder de uma das associações mais importantes do país reforça que não se "pode colocar o futebol como uma ilha", em relação ao resto do país.

"Os clubes não se revêm da forma como decidiram ir treinar sem que a DGS desse uma palavra de ordem para que tal acontecesse. Não podemos promover uma situação que possa regredir este combate [à Covid-19]. Isto é uma tragédia que dá que pensar e não podemos colocar o futebol como uma ilha no meio de tudo o resto", disse, em Bola Branca.

É nesse sentido que refere a "serenidade e responsabilidade" dos seus associados, que militam nos campeonatos profissionais: Braga, Vitória de Guimarães, Famalicão, Gil Vicente e Moreirense. Mais, sustenta que embora todos queiram voltar a competir, esta é uma fase em que "não podem desrespeitar" as determinações das entidades sanitárias.

"Temos cinco clubes na I Liga, como a AF Porto. Vejo que estão serenos, a aguardar com responsabilidade, como é apanágio das suas administrações. Há muita cautela nas suas afirmações porque compreendem como dirigentes desrespeitar as indicações da DGS. Portanto, estão a aguardar serenamente, mas com vontade de concluir as provas, se for possível, para que exista verdade desportiva", afirma.

À data, a Madeira é a região do país com menos casos confirmados pela Covid-19, com 59 infetados e nenhum morto. Por outro lado, o Norte é a zona mais afetada, com mais de 10 mil casos positivos pelo novo coronavírus e 321 óbitos.