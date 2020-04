​Perguntas ao primeiro-ministro

"Mais do que uma questão económica ou financeira, é uma questão política que está colocada. Temos de saber se podemos seguir a 27 na UE, a 19 [na zona euro], ou se há alguém que queira ficar de fora. Naturalmente, estou a referir-me à Holanda", afirmou António Costa, numa entrevista à Lusa.



Acrescentou o primeiro-ministro que, se na crise migratória "já se tinha percebido que a Europa não estava à altura de responder a 27, havendo pelo menos quatro países com os quais não se podia contar, agora sabe-se que, se calhar, não se pode responder a um desafio desta natureza a 19, porque há pelo menos um país da zona euro que, de facto, resiste a compreender que o facto de se partilhar uma moeda comum implica partilhar um esforço comum".

António Costa concluiu que, se “não há a racionalidade suficiente para perceber que temos mesmo de responder em conjunto e não há a coragem de resistir ao populismo e se tem medo das eleições do próximo ano, se começam a ter atitudes tendo em conta critérios eleitorais e não os de responsabilidade para com o conjunto dos cidadãos da UE, então isso leva-nos a interrogar se podemos ter uma zona euro com estes 19 Estados-membros, ou se, de facto, temos de ter outras formas de organização no interior da Europa".

Estas longas citações resumem aquilo que, na minha opinião, de mais importante disse o primeiro-ministro na entrevista à Lusa. Mas não foi isto que a maior parte da comunicação social destacou da entrevista.

Importa saber o que pensa A. Costa. Expulsar a Holanda da zona euro? É obviamente impossível, como é a saída voluntária desse país. Abandonar Portugal a zona euro? Teria um custo gigantesco para o país. Avançar com mecanismos de cooperação reforçada numa Europa de geometria variável, criando uma espécie de zona euro B, com os nove países que reclamam a mutualização da dívida? Mas as maiores economias desse grupo de países, de que Portugal faz parte, têm sérios problemas em matéria de equilíbrio de finanças públicas e de dívida externa - Itália, Espanha e França. O que suscita dúvidas sobre como seria classificada pelas agências de “rating” a dívida conjunta emitida pelos nove países, logo sobre o nível de juros que o mercado exigiria.

A via para que aponta a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, é duplicar o orçamento europeu plurianual, para financiar um robusto programa europeu de recuperação económica. Parece-me uma utopia, infelizmente, dada a feroz resistência já manifestada contra aumentar esse orçamento por parte de países como a Holanda, a Áustria ou a Finlândia.

Talvez essa resistência seja agora menor, face à pandemia. Já aqui citei a posição de dois ministros alemães (ambos do SPD), que escreveram: “quando a crise estiver superada, o importante será colocar a economia europeia novamente no caminho da recuperação económica e do crescimento. Os Estados membros da UE terão de unir as suas forças num espírito de solidariedade europeia e agir em conjunto para tornar a UE mais forte. Todos nós, a Alemanha incluída, teremos de levar isso em conta nas negociações do Quadro Financeiro Plurianual, ou seja, do orçamento da UE para os próximos sete anos”.

São tudo hipóteses mais ou menos verosímeis. Será que o primeiro-ministro tem uma solução na manga? Conviria conhecê-la, se existir.