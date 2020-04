Medina critica indefinição da DGS em relação ao uso das máscaras

Veja também:

Depois de na segunda-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, ter alargado o aconselhamento do uso das máscaras a toda a população, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, afirma que, até ao momento, não usou máscara, e que para isso muito contribuiu a indefinição da Direcção-Geral de Saúde (DGS) em relação a este tema.

Medina acha que apesar da DGS estar a seguir as indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS), devia ter resolvido esta questão mais cedo.

“Creio que é das situações que a Direção-Geral de Saúde devia ter resolvido há bastante mais tempo. Tem havido muita informação ambígua em relação a essa matéria”, contesta, no debate com o advogado João Taborda da Gama, que aconteceu como habitualmente no programa As Três da Manhã.

“A DGS foi sempre seguindo as indicações da OMS, mas porventura com uma aplicação mais global deviam ter tido outra leitura”, sinaliza.

O autarca de Lisboa defende que há casos em que “se percebe com clareza a importância que as máscaras podem ter”. “Há uma percentagem muito elevada de pessoas que durante um longo período contraem, curam e ficam assintomáticas”, relembra.