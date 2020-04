“O mundo enfrenta a pior recessão desde a Grande Depressão”, alerta FMI

Veja também:

“O mundo enfrenta a pior recessão desde a Grande Depressão” da década de 30 do século passado, afirma a economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath.

A responsável falava esta terça-feira na apresentação das previsões do World Economic Outlook, que apontam para uma quebra abrupta da economia mundial devido à pandemia de Covid-19.

A economia mundial vai contrair cerca de 3% em 2020. É o choque mais violento desde a Grande Depressão, da década de 30 do século passado.

O FMI fala numa crise sem paralelo nas últimas décadas em resultado do “grande confinamento”, mais grave do que a do “suprime”, registada em 2008