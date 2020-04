​Covid-19: Marcelo vai ouvir a partir de quarta-feira grandes empresas cotadas em bolsa

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

O Presidente da República vai ouvir a partir desta quarta-feira dirigentes de grandes empresas cotadas em bolsa, começando pela Jerónimo Martins e pela Sonae, e reunir-se-á também com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Esta iniciativa do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, foi divulgada hoje através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet. Nessa nota, refere-se que o Presidente da República já recebeu, no atual contexto de pandemia de covid-19, "os parceiros sociais, nomeadamente as duas centrais sindicais", assim como "os representantes das misericórdias e das IPSS que gerem lares de idosos" e "os presidentes dos cinco maiores bancos em Portugal". "O Presidente da República vai agora encontrar-se com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e com dirigentes de algumas grandes empresas cotadas do PSI20, estando já marcadas para amanhã [quarta-feira] a Jerónimo Martins e a Sonae, continuando na próxima semana com outras empresas", lê-se na mesma nota.



A nota foi depois corrigida, passando a referir que o Presidente da República irá ouvir "dirigentes das empresas cotadas do PSI20", e não apenas das "grandes empresas", prosseguindo com estas reuniões ao longo das "próximas semanas". Hoje, durante a tarde, Marcelo Rebelo de Sousa está a receber no Palácio de Belém o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) e o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP). Ao longo da semana passada, o chefe de Estado reuniu-se com os presidentes dos principais bancos nacionais, com a Associação Portuguesa de Bancos e com o governador do Banco de Portugal, e também com a presidente da Cosec - Companhia de Seguro de Créditos e com a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), por videoconferência. Recebeu ainda dirigentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias.