Covid-19. Duas em cada 100 empresas encerraram definitivamente em Portugal

De acordo com o estudo, importa referir que nenhuma empresa de informação e comunicação encerrou de forma definiva, com 90% em funcionamento e 10% em encerramento temporário.

O setor do alojamento e restauração é, por grande margem, o mais afetado. Apenas 38% das empresas continua em funcionamento, enquanto que 55% encerrou temporariamente e 7% de forma definitiva. No espectro oposto, a percentagem de grandes empresas que encerrou de forma definitiva é inferior a 1% e 86% mantêm-se em operações.

De acordo com a nota publicada pelo INE, no inquérito realizado entre 6 e 10 de abril, 82% das empresas mantêm-se em produção, mesmo que de forma parcial, enquanto que 16% encerraram de forma temporária e 2% encerraram de forma definitiva.

Cortes nos funcionários

Cerca de 26% das empresas reportaram uma redução superior a 50% do número de funcionários efetivamente a trabalhar e 22% reportaram reduções entre 10 e 50%. Nas empresas encerradas temporariamente, as reduções de pessoal efetivamente a trabalhar situam-se, na maior parte, acima de 75%.



Esta redução decorre maioritariamente devido ao layoff simplificado, segundo 48% dos inquiritos e, em menor grau, resultou de faltas no âmbito do estado de emergência, por doença ou por apoio à família.

O regime do layoff simplificado foi utilizado em maior escala no setor do alojamento e restauração, com uma percentagem de 90%, enquanto que todos os outros setores de atividade rondam os 50% ou percentagens inferiores.