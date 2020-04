Autoeuropa reduz a produção em quase 50%

Veja também:

A produção de automóvel em Portugal sofreu uma forte travagem no mês de Março em resultado do impacto do coronavírus. A quebra foi de quase 50% em relação ao mesmo mês do ano passado. As exportações de Portugal deverão sofrer um impacto significativo com este fenómeno, uma vez que este setor tem como figura de proa a Autoeuropa – que é uma das principais responsáveis pelo equilibrar da balança comercial portuguesa.

Em Palmela, onde está a fabricante da Volkswagen, os números homólogos caíram de 23.847 unidades em março do ano passado, para 12.457. No total, registou-se uma redução de 48%.

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) justifica esta descida com a pandemia COVID-19, que "conduziu a importantes rupturas nas cadeias de aprovisionamento, nos canais de distribuição, na disponibilidade de mão-de-obra e na continuidade da actividade dos fornecedores".

Todos estes fatores tiveram como consequência "o progressivo e inevitável encerramento das unidades de produção automóvel a operar em Portugal a partir do final de Março".



Exportações sofrem

Assim sendo, em Março de 2020 foram produzidos, apenas 17.096 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado uma queda de 46,1%.

Em termos acumulados, no primeiro trimestre de 2020, registou-se um decréscimo de 18,3% em comparação com o período homólogo, correspondendo a 77.204 unidades fabricadas em 2020.