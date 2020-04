João Tralhão prevê regresso "não muito longínquo" de Bernardo Silva ao Benfica

João Tralhão acredita que o desejo de Bernardo Silva de regressar ao Benfica antes de terminar a carreira pode concretizar-se a médio prazo.

Em entrevista ao canal BRFootball, o médio e avançado do Manchester City voltou a revelar o sonho de voltar a jogar no Benfica e ser campeão nacional, ainda em boas condições físicas. Em entrevista a Bola Branca, João Tralhão, que treinou o jogador nos juniores do clube da Luz, mostra-se convicto de que esse regresso, que Bernardo já namorou "em muitas ocasiões", acontecerá mesmo e mais cedo do que se poderia pensar.

“Não sei a idade que gostaria de ter quando voltasse, mas é uma declaração que reflete aquilo que tem dito ao longo da sua carreira e o seu desejo. Todos sabem o carinho que ele tem pelo Benfica, foi o clube que lhe abriu as portas para o sonho dele, que era jogar no futebol profissional, e neste momento é um dos jogadores mais importantes do futebol profissional no mundo. Um dia não tão longínquo, vamos ver o Bernardo a jogar no Benfica e no campeonato português", afirma.

Desejo de ser campeão de encarnado

Bernardo Silva já afirmou, algumas vezes, que lhe falta ser campeão em Portugal pelo Benfica. João Tralhão, que o conhece bem, acredita que o jogador do Manchester City regressará à Luz com o objectivo de conquistar títulos e sublinha a ligação que ele tem com o Benfica.



“Se o Bernardo o diz, ele deve sentir isso. A ligação que ele tem com o Benfica é uma ligação muito forte. Não é só ele e o Benfica: é ele, a família e o Benfica; é ele, os adeptos e o Benfica. Tenho a certeza de que, no dia em que acontecer o seu regresso, ele vem com a ambição de lutar por títulos. Eu conheço bem o Bernardo e sei que um dos grandes sonhos dele é ser campeão pelo Benfica”, confirma o técnico, de 39 anos.

Bernardo Silva, internacional português, de 25 anos, foi formado no Benfica. Contudo, fez apenas três jogos na equipa principal, antes de rumar ao Mónaco, no verão de 2014, por cerca de 15 milhões de euros.