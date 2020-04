​Alavés não quer devolver Fejsa ao Benfica

O diretor desportivo do clube espanhol desmente em Bola Branca que a ideia de querer devolver o médio aos encarnados, sublinhando que o Alavés deseja ficar com Fejsa na próxima época.

A imprensa espanhola tem vindo a revelar que Fejsa será devolvido ao Benfica, devido à paragem dos campeonatos. Sergio Fernandez não poderia ser mais contundente.

“Não há razão nenhuma para essa notícia. Posso assegurar que o Alavés em nenhum momento fez esse comentário. Até ao momento em que aconteceu esta paragem por questões sanitárias, estamos encantados com o rendimento e com a adaptação de Fejsa, por isso não sei de onde saiu essa informação que não é verdadeira”, afirma.

Fejsa realizou até agora cinco jogos com a camisola do Alavés, tem contrato até ao verão de 2021 com o Benfica. A cedência ao clube do País Basco é válida até ao final da presente temporada.

A possibilidade da continuação do médio no emblema espanhol, é algo que Sergio Fernandez diz não depender só da Alavés.

“Isso não depende só da opinião do Alavés. Depende também da opinião do jogador e do Benfica, que é o proprietário dos direitos desportivos de Fejsa”, recorda.

No entanto é claro, o clube “ficaria muito satisfeito se Fejsa continuar no Alavés no próximo ano.”, concluiu.