Vídeo. As Três da Manhã conversaram com Júlia Pinheiro

Para nos falar um pouco mais sobre o programa, a regressada radialista esteve à conversa com As Três da Manhã esta segunda-feira. Poderá ver o vídeo do momento aqui:

O programa vai para o ar de segunda a sexta-feira, entre as 23h00 e as 00h00 e responde à situação de crise provocada pela pandemia da Covid-19, pelo que terá a duração do tempo da crise.

Quem quiser participar poderá fazê-lo utilizando o seguinte número: 966 850 059.

Antes de se estrear no novo programa às 23h00 desta segunda-feira, Júlia Pinheiro será, ainda, a convidada de Ana Galvão desta noite. "No Ar com Ana Galvão" tem início marcado para as 21h00 no Instagram da Renascença.