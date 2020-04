​Quem disse que não é possível criar um espetáculo à distância?

Chama-se “Baoba”. É um projeto de Henrique Carioca, dançoterapeuta e doutorando em Ciências do Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). O objetivo é promover a atividade física em tempos de confinamento, mas sobretudo dar continuidade ao trabalho de construção de um espetáculo de matriz ambientalista que irá encerrar o ano letivo na Escola de Torneiros, em Vila Real.



O trabalho de desenvolvimento do espetáculo está a ser feito em sessões digitais através plataforma COLIBRI ZOOM, onde todos os membros da comunidade da Escola de Torneiros, estudantes e docentes da UTAD, participam.

“Com este espetáculo pretende-se não só criar as bases da utilização e conhecimento das potencialidades do corpo e da expressão artística, mas sobretudo envolver, pais e encarregados de educação, corpo docente e não docente da escola, em práticas corporais e artísticas durante o período de isolamento social”, explica o docente da UTAD, Levi Leonido.

As aulas ou sessões "online", acontecem às terças e quintas-feiras, tem dois tipos de participação: a primeira refere-se à relação e trabalho a desenvolver com os elementos da comunidade escolar da escola, e a segunda tem em consideração a participação dos estudantes de mestrado em Ciências da Educação que trabalham os textos, os elementos programáticos e reúnem a listagem de materiais necessários para a construção dos adereços de cena para o espetáculo.

Todo o trabalho é orientado por Henrique Carioca e Levi Leonido, elementos do corpo docente do projeto.

“Apesar de separados, os elementos de cada curso ou grupo têm funções especificamente delineadas e todos participam na atividade física e expressiva. Em salas separadas e em chat trocam-se ideias, dão-se sugestões sobre as áreas de intervenção, numa participação coletiva que enriquece a criação, mas sobretudo o sentimento de pertença na construção de um objetivo comum”, salienta Henrique Carioca.

Os resultados têm sido “muito bons” quer da parte dos alunos pré-escolar e 1.º ciclo, quer do corpo docente e não docente da Escola de Torneiros, mas também de pais e encarregados de educação, já que as sessões diminuem as “saudades da escola” e estimulam uma “nova forma de contato”.

Como as escolas do 1º ciclo não vão ter ensino presencial durante este ano letivo, o espetáculo será realizado “integralmente online”, recorrendo a material especializado em "streaming", “disponibilizado por instituição particular sem fins lucrativos, por forma a dar acesso à comunidade ao trabalho realizado a partir da parceria e relação interinstitucional entre o Agrupamento de Escolas Morgado e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro”, salienta a UTAD.