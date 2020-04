​Porto pode voltar a ter espetáculos para ver a partir de setembro

Veja também:

Os 22 espetáculos e concertos que estavam agendados entre março e julho no Teatro Municipal do Porto (TMP), e que devido à pandemia do novo coronavírus ficaram por realizar, vão ser apresentados na nova temporada a partir de setembro. Em comunicado, o TMP assegura “assim a totalidade dos compromissos com artistas e companhias”.



Depois da autarquia gerida por Rui Moreira ter determinado, no início de março, o encerramento de teatros e museus, o que levou ao cancelamento de toda a programação de teatros como o Rivoli e Carlos Alberto, agora, é salvaguardado o reagendamento dessa programação.

Há, contudo, uma ressalva que é feita quanto à próxima temporada 2020/2021. No comunicado divulgado esta segunda-feira pode ler-se que a “atividade do Teatro Municipal do Porto será retomada em setembro de 2020, caso as regras sanitárias impostas na ocasião assim o permitam”.

Caso nada haja em contrário, entre os reagendamentos estão estreias de vários espetáculos portugueses, “como “Estro/Watts – Poesia da Idade do Rock”, do Teatro Experimental do Porto em colaboração com o músico Paulo Furtado (7 e 8 de novembro de 2020); “Noite de Primavera”, do Teatro Nova Europa (21 a 24 de janeiro de 2021, como parte integrante do 89º aniversário do Rivoli) e “Lágrimas de Crocodilo”, dos Jovens Artistas Associados do TMP, Guilherme de Sousa e Pedro Azevedo (dezembro 2020, no âmbito do Foco Famílias).”

Também a agenda internacional tem já novas datas. A peça “Canzone per Ornella” e “Postcards from Vietnam” do coreógrafo alemão Raimund Hoghe vai subir ao palco do Tivoli de 14 e 16 de janeiro de 2021. “For four walls”, “RainForest” e “Sounddance”, programa apresentado pelo CCN - Ballet de Lorraine em comemoração do 100º aniversário de Merce Cunningham será apresentado dias 11 e 12 de junho de 2021.

Anne Teresa de Keersmaeker – coreógrafa e fundadora da companhia belga Rosas – também regressará ao Rivoli em 2021, a 12 e 13 de março.

Quanto ao espetáculo da rapper Capicua para apresentação do mais recente trabalho discográfico, “Madrepérola”, está agendado para 24 de outubro.

O TMP anuncia desde já que “todos os bilhetes adquiridos para os espetáculos que seriam apresentados entre os meses de março e julho de 2020 são válidos para as novas datas anunciadas.”