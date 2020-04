Covid-19. ​Museu Nacional de Arte Antiga com obras retidas em Itália

Veja também:

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, é um dos muitos pelo mundo que está de portas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. O encerramento deixou muitas exposições a meio, algumas acabadas de abrir, outras já quase a terminar. Com isto, muitas foram as obras de arte ficaram retidas fora de casa.



“Tínhamos uma peça em Milão, um dos focos mais graves na Lombardia, em Itália; outra peça em Paris e outras em museus nacionais” revela à Renascença Anísio Franco, subdiretor do MNAA que aponta: “o mais grave é que muitas dessas exposições tinham acabado de ser inauguradas. Nós não vamos dizer, mande-me imediatamente a peça porque eu quero-a em Lisboa!”

O MNAA ficou assim, não só com obras do seu acervo fora de portas, como se viu também obrigado a ser fiel depositário de peças que deveriam ter regressado a outros museus.

No dia em que teve de encerrar portas, o MNAA terminava a exposição temporária “Álvaro Pires d’Évora”, uma mostra sobre o mais antigo pintor nascido em Portugal documentado na região da Toscana, em Itália, onde trabalhou entre 1410 e 1434.

Esta exposição era composta por obras que vieram de fora, nomeadamente de coleções privadas de Itália e de instituições como o Museo Nazionale di San Matteo de Pisa, a Pinacoteca Nazionale de Siena, a Galleria d’Arte Moderna de Milão ou das famosas Gallerie degli Uffizi de Florença, fora outros museus da Europa. Estas obras ficaram, com o final da exposição e com as restrições entretanto impostas à circulação, retidas em Lisboa.

“Isto é qualquer coisa que está a acontecer com muitos museus da Europa”, conta Anísio Franco ao programa “Ensaio Geral” que pode ouvir na Renascença esta sexta-feira, depois das 22h00.

“As peças por lá ficaram, mas naturalmente estão protegidas como todas as outras do museu”, explica este conservador, que acrescenta: “os nossos parceiros que nos emprestaram obras confiam em nós. E assim estamos, a protege-las e a mantê-las, na mesma situação em que aqui chegaram.”