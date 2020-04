​Diogo Amado considera que Taremi pode ser o melhor avançado do Sporting

Depois da transferência não se ter concretizado em janeiro, o nome do iraniano Mehdi Taremi é, de novo, falado para o Sporting. Diogo Amado, médio português que jogou com o iraniano no Al-Gharafa, do Catar, acredita, em declarações a Bola Branca, que Taremi passará a ser o melhor avançado que os leões terão no plantel.



"O Sporting não atravessa uma fase fácil e para o Mehdi seria importante dar um passo na carreira. É um dos melhores marcadores da Liga e tem vantagem em relação aos outros avançados do plantel do Sporting, não colocando em causa a qualidade que todos têm. Se consegue fazer tantos golos no Rio Ave, o que será que faria no Sporting?", questiona.



Diogo Amado olha para o perfil de Taremi e não tem dúvidas da qualidade que poderá fazer do avançado do Rio Ave uma mais valia em Alvalade.

"Tem um potencial enorme, é muito inteligente nos seus movimentos e muito forte fisicamente. Outra vantagem é a quuestão humana, é humilde e gosta de aprender. Antes de vir para o Rio Ave, ele tinha outras propostas mais vantajosas financeiramente mas quis, primeiro, evoluir em Portugal. Isso também mostra a sua qualidade humana", acrescenta.

O médio de 30 anos é nesta altura um jogador livre. Rescindiu contrato com o Al Gharafa, tinha clubes na mira para continuar a jogar, mas o novo coronavírus estragou-lhe os planos.

"Estou sem clube, neste momento. Fiz duas épocas muito boas no Catar mas, por outros motivos, decidimos rescindir o contrato por mútuo acordo. Depois disso, vim para Portugal para estar com a família e descansar um pouco. Entretanto começou esta pandemia que me tem prejudicado muito, numa altura em que eu estava à procura de uma solução para o meu futuro", conclui.



Diogo Amado, de 30 anos de idade, foi formado no Esperança de Lagos e Sporting, tendo passado, também, por Real Massamá, Odivelas, União de Leiria, Sheffield Wednesday, Estoril Praia e Al-Gharafa.