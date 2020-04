Comunidade Islâmica abre espaço para acolher sem-abrigo infetados com coronavírus

A Comunidade Islâmica de Lisboa inaugurou esta segunda-feira um espaço para acolher pessoas sem-abrigo que estejam infetadas com Covid-19.

O centro de acolhimento, que servirá de isolamento, está preparado para acolher até doze doentes.

Ouvido pelo Renascença, Mohamed Abed, da direção da comunidade e que coordenou a instalação do novo centro, revela que "este espaço em concreto está preparado para receber entre oito a doze utentes, com todas as condições de isolamento, com todas as instalações de comodidade e também de apoio necessário porque temos uma área contigua onde vai estar um corpo de bombeiros em permanência".

De acordo com o responsável da comunidade islâmica de Lisboa "há um doente que se encontra internado no Hospital de Santa Maria que pode ter como destino o centro de acolhimento hoje inaugurado".

Mahomed Abed acrescenta que "o hospital já contactou os serviços de direitos sociais da câmara", o que pode "a todo o momento levar o doente para este nosso espaço".

A ideia de um espaço para sem-abrigo com Covid-19 resulta das conversas entre comunidade islâmica e Câmara de Lisboa.

"Pusemos à disposição da autarquia as nossas instalações para aquilo que fosse necessário e depois da visita dos vereadores da Proteção Civil e de direitos sociais” surgiu a ideia de se ter um espaço mais reservado para sem-abrigo infetados com Covid", refere.