Covid-19. BE defende programa especial de recuperação económica para Ovar

A coordenação distrital de Aveiro do Bloco de Esquerda defende a necessidade de se criar um "programa extraordinário de recuperação económica e social" para Ovar, município desde 17 de março em estado de calamidade pública devido à Covid-19.



Referindo que Ovar, com cerca de 55.400 habitantes, "foi sujeita a uma cerca sanitária e a outras medidas de confinamento para garantir a diminuição da taxa de propagação do vírus SARS-CoV-2 dentro da comunidade e, de forma solidária, impedir que se expandisse para outros municípios vizinhos", o deputado Nelson Peralta afirma que, mesmo no contexto "excecional" de emergência nacional, "a situação em Ovar foi mais restritiva" e teve efeitos "mais profundos".

O BE argumenta que "é necessário criar um conjunto de medidas de apoio social e económico para o município de Ovar", para permitir que a população não veja "perigar o seu posto de trabalho durante e após a pandemia" devido às medidas de mitigação da doença a que estiveram sujeitos.