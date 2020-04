Centeno e a crise económica na Europa: "Estamos a jogar um jogo sem ter lido as regras"

“Em 2008 demorámos muito tempo para reagir e as primeiras decisões não foram as melhores. Talvez nem as primeiras nem as segundas. Mas essa crise foi pré-anunciada durante 10 anos. Desta vez, em 10 dias, conseguimos tomar decisões. E os países europeus podem, no imediato, dar resposta a esta crise. Estamos a jogar um jogo sem ter lido as regras. Foi uma resposta muito corajosa, mas para responder ao hoje. Para que todos os países tenham liquidez”, explica.

Centeno rejeita que, no caso concreto de Portugal, a economia esteja “em escombros”, mas admite que “está parada, quase parada” e que “vão ser precisos pelo menos dois anos para voltar aos níveis de crescimento de 2019”. Isto, claro, “se a crise se contiver no segundo trimestre”.

“O segundo trimestre vai ter uma quebra próxima de quatro ou cinco vezes o máximo que já vimos um trimestre cair em Portugal”, explicou, não admitindo, ainda assim, que a mesma, no total do ano, chegue aos dois dígitos.

A recessão, essa, é uma certeza, mas Centeno prefere não confirmar por ora os cenários previstos para Portugal, que apontam uma quebra entre os 4,5% e os 8%. “As estimativas que existem estão enquadradas em impactos de 6,5% por cada 30 úteis dias, ou seja, um mês e meio, como aqueles que vivemos hoje. Mas este processo não é linear e vai-se deteriorando.”

Parte da solução para impedir tal deterioração passará por voltar a abrir a economia ao exterior, uma vez que Portugal, lembrou Centeno, “tem 45% do PIB assente nas exportações”. “Mas não podemos retomar a nossa economia sem que haja uma decisão global. É nisso que a Europa está focada”, advertiu.

Embora estime um impacto da crise nas contas públicas (já pesando as medidas de apoio ao emprego) “entre os seis e os sete mil milhões de euros”, o ministro das Finanças rejeita, tal como o primeiro-ministro António Costa já o havia feito, que a austeridade seja uma opção.

“O que temos que garantir é que há dinheiro para acudir à fase aguda da crise. É uma crise temporária, não é uma crise do nosso mercado de trabalho, não é uma crise do mercado financeiro, dos bancos. Estamos a tentar resolvê-la na sua origem, que não é económica. E temos que desenhar com a União Europeia o processo de saída desta crise. Não é uma saída imediata, porque não há solução definitiva para a crise sanitária, mas vamos tentar recuperar ao longo do ano”, explicou Mário Centeno.

Saúde com “aumento histórico” no orçamento, TAP pode ser nacionalizada. E o "general", continua?

Na Saúde, e durante a entrevista, diversas vezes Mário Centeno rejeitou ter feito quaisquer cortes ou cativações no setor, lembrando que “a despesa até cresceu” no Serviço Nacional de Saúde (SNS). “E é por causa disso e da enormíssima dedicação dos nossos profissionais de saúde que estamos a ter o desempenho que estamos a ter. O SNS partiu para 2020 com o maior aumento orçamental da sua história”, garantiu.