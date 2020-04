Ventiladores "made in" Portugal entram em fase de testes

Entram esta semana os ventiladores que têm estado a ser desenvolvidos pelo projeto "Air4All". Um dispositivo que garante a ventilação de doentes críticos atacados pelo novo coronavírus, fiável, de custo acessível e que pode ser construído em massa.

Tudo começou na cabeça de Pedro Monteiro um engenheiro mecânico que, ao perceber a progressão da pandemia de Covid-19, chegou à conclusão de que não havia ventiladores disponíveis para compra, em Portugal. Foi a partir daí, em meados de março, que avançou com o projeto de criação e produção de ventiladores invasivos acessíveis, que permitem fazer suporte de vida, explica, em entrevista à Renascença.



"No fundo, é uma bomba mecânica que permite acrescentar o oxigénio em botija, ou por concentrador de oxigénio, e fazer o suporte à vida dessa forma. Os mesmos níveis de fluxo, os mesmos níveis de pressão, tudo monitorizado por um sistema de controlo. Aquilo é um saco de silicone. Existe um controlo, a que chamamos 'loop' fechado, em que a quantidade de aperto que damos no saco é aquilo que o paciente precisa ou aquilo que o médico programou", esclarece o criador do projeto.



"Fácil de uma ponta à outra"

Há dois tipos em produção: mecânicos e pneumáticos. Ambos estão desenvolvidos e os testes que serão realizados esta semana visam avaliar as estabilidade do sistema elétrico e mecânico dos ventiladores.

"São testes de fadiga e funcionamento. Uma coisa é ter um ventilador destes a trabalhar duas horas, outra é ter 24, outra é ter sete dias, que é o tempo médio que nós temos de indicação de ser o tempo de tratamento médio de um paciente ligado ao suporte à vida", justifica Pedro Monteiro.

Para já, arrancam os testes no sistema pneumático, que funcionará em rede hospitalar, porque "o grau de urgência que pode existir a nível nacional prende-se mais com isso que com o sistema para os hospitais de campanha". O objetivo é dar aos profissionais a confiança necessária nestes ventiladores, para depois arrancar com o fabrico simples: "Estamos a falar de uma dúzia de tubos, uma dúzia de parafusos e uma dúzia de cabos. Isto tem de ser fácil de uma ponta à outra."

"Mobilização gigantesca"





Nestas declarações à Renascença, Pedro Monteiro enaltece a "mobilização humana e empresarial gigantesca" em torno do projeto, com "muitas ofertas de ajuda", algumas das quais tem aceitado, "para levar o fabrico o mais depressa possível a ser efetivo".

"Tenho tido demonstrações de humanidade e solidariedade como achei que nunca iria assistir. Isso é impagável, é algo que levarei comigo sempre depois de este projeto terminar", salienta o criador do projeto.

Ao mesmo tempo que decorrem os testes, a equipa está em contracto com o Infarmed, para obter certificação. Se receber luz verde, há que pôr a funcionar toda uma linha de montagem, que tornará possível criar, sem grandes custos, ventiladores para uso hospitalar.