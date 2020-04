Penalista alerta para "lapso" e diz que terroristas em fim de pena podem ser libertados

Veja também:

O penalista Pedro Duro alerta que os crimes de maior gravidade, como o genocídio ou o terrorismo, não estão incluídos na lista dos que não podem ser objeto do perdão genérico de cumprimento de pena, nem do indulto do Presidente da República.

Em declarações à Renascença, o advogado admite que, por lapso, o legislador esqueceu-se de incluir na lista dos crimes que não podem beneficiar do perdão ou do indulto os crimes mais graves, e também os de corrupção no desporto ou no setor privado.



"O legislador quando fez a lista incluiu os crimes do código penal e alguns de tráfico de droga. Mas ficaram de fora, aparentemente por lapso, alguns crimes que não estão no Código Penal, por exemplo a corrupção no setor privado e desportivo. Só a corrupção pública está no Código Penal. Os casos mais flagrantes são os de terrorismo e crimes contra a humanidade e genocídio", explica.

Pedro Duro explica que os crimes de terrorismo e genocídio "têm penas muito graves e não se percebe porque não estão na lista". "Estamos a falar de crimes que apenas por estarem em diplomas avulso e por isto ter sido feito à pressa, ficaram de fora. Não se percebe depois de passar pelo Parlamento", diz.