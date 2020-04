Marta Temido: “Precisamos de voltar a responder de forma programada aos casos não urgentes de doentes não Covid”

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, na semana passada emitiu um comunicado em que lançava um alerta e expressava a sua preocupação relativamente a todos os doentes não covid a quem, no seu entender, poderão não estar a ser prestados todos os cuidados necessários.

“Pedir aos hospitais para identificar os casos prioritários, identificar as equipas cirúrgicas a afetar e otimizar a capacidade de condições de utilização, evitando que o sistema fique congestionado com casos que não sejam prioritários", defendeu a ministra.

Apesar de dizer que tem em sua posse dados preliminares de quantas cirurgias e consultas foram adiadas desde que o surto de Covid-19 começou em Portugal, a ministra da Saúde, Marta Temido, preferiu não divulgá-los. No entanto, afirmou que o regresso à normalidade nos hospitais terá de acontecer em breve.

No entanto, pede um reforço de profissionais de sa(...)

Os números, segundo esta responsável, variam de acordo com a distribuição demográfica da população, densidade populacional nas regiões com focos de doença e a concentração de pessoas vulneráveis em instituições.

Por enquanto, segundo Temido, as unidades hospitalares ainda "têm de ser preservadas para os casos de doença aguda". E explicou que o que mais preocupa o Governo, neste momento, “é que não fiquem em ambientes hospitalares as pessoas que não precisem de lá estar", resumiu a ministra.

A taxa de letalidade, que reflete a relação entre o número de infetados e de óbitos, aumentou de 3% para 3,2%, resultado de mais 31 óbitos registados até 12 de abril.

É o valor mais alto desde o início da pandemia, após ontem ter sido ultrapassada a barreira dos 3%.

Os números revelam que há 23 mortes de pessoas com menos de 60 anos, e que com menos de 40 anos não faleceu até ao momento ninguém no país devido ao novo coronavírus.

Sem constrangimentos nos ventiladores

Sobre um outro assunto, o número de ventiladores disponíveis, a ministra da Saúde afirmou que “até ao momento não houve nenhuma situação que não tenha sido possível resolver pela coordenação dos hospitais”.

“Houve situações de maior constrangimento em Aveiro, mas a situação foi ultrapassada com outros hospitais da rede SNS.”

Em relação à linha SNS24, que tanta polémica gerou, Temido diz que a mesma continua a trabalhar com “normalidade”: ontem recebeu 10.943 chamadas e foram atendidas 9903. “A generalidade dos utentes” esperaram “30 segundos” para serem atendidos.