Libertados 490 reclusos durante o fim de semana da Páscoa

Está já no terreno o plano de emergência do Governo para aliviar a pressão populacional nos estabelecimentos prisionais, para melhor fazer frente a eventuais casos de Covid-19. Os primeiros começaram a sair no passado sábado: foram cerca de 490, durante o fim de semana de Páscoa, a que se juntam mais 100, até às 12h00 desta segunda-feira.

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) diz que a "libertação de reclusos está a decorrer à medida que os mandados de libertação são emitidos pelos Tribunais de Execução de Penas e estão a chegar aos Estabelecimentos Prisionais para serem executados".

Os dados oficiais apontam que, até ao final de domingo de Páscoa, tinham sido libertados cerca de 490 reclusos. Em comunicado, esta segunda-feira, os Tribunais de Execução de Penas revelaram que tinham sido libertados mais 100 presos, até às 12h00: 34 em Lisboa, 25 no Porto, 22 em Évora e 19 em Coimbra. Durante a tarde, haverá nova atualização.

Ao que a Renascença apurou, começaram a sair os reclusos com casos mais simples, ou seja, condenados apenas por a pena por um crime e aos quais restassem até dois anos, ou tivessem até dois anos para cumprir. No mesmo comunicado, o Conselho Superior da Magistratura reafirma que o sistema tem "plena capacidade de dar integral e rápido cumprimento" à medida imposta pelo Governo.

Para uma segunda fase, ficam as libertações de processos mais complexos, em que um só recluso cumpre várias penas somadas, relativas a vários crimes.

Nesta altura, os serviços prisionais ultimam expediente necessário para dar luz verde ao andamento de saídas precárias por 45 dias, isto é, a solução de saídas administrativas extraordinárias.

Selecionam-se, também, os reclusos que vão pedir indulto ao Presidente da República. Processo que "se iniciará muito em breve, sendo certo que, pressupondo o confinamento domiciliário, só será concedido a quem se disponha a cumprir este requisito", segundo a Direção Geral dos Serviços Prisionais.

Questionada sobre se todos os reclusos libertados têm casa para regressar ou estão a ser acolhidos noutros locais, a DGRSP garante que "os reclusos libertados vão para os domicílios constantes no mandado de libertação".

[notícia atualizada às 13h57, com os números parciais revelados pelo Conselho Superior da Magistratura em comunicado]