Do isolamento pela Covid-19 à exclusão pela "peste branca"

Em "A Febre das Almas Sensíveis", a romancista encontra no Sanatório da Serra do Caramulo e na figura de Armando - um jovem que ali se cruza com muitos outros doentes - o drama de um país "atrasado, fechado, com uma população a viver em condições miseráveis, mal nutrida e mal medicada e em que os mais pobres estavam mais suscetíveis a contrair a tuberculose".

Este sentimento da escritora e docente do ensino superior resulta do que tem observado e da sua vivência pessoal e familiar. "Quando saímos de casa, cruzámos com determinada pessoa e ela não se distancia, somos nós que passámos para o outro lado e nos afastámos; parece que há até o receio de olhar o outro, de o cumprimentar. Eu não sou diferente e sinto que o meu primeiro gesto é baixar os olhos, ou afastar para o lado a minha filha", diz Isabel Rio Novo, que há dez anos enfrentou um cancro, tendo encontrado nessa vivência formas de compreender como terá sido lidar com a tuberculose, a "peste branca" que em Portugal ceifou de dezenas de milhar de vidas.

A situação que estamos a viver, diz à Renascença , "remete para os doentes que eram internados em sanatórios, esses sim em autêntico isolamento social, muitas vezes rejeitados pelas próprias famílias e que, mesmo depois de recuperados eram discriminados devido ao medo de contágio. Nós estamos a viver um pouco isso; o medo do contágio, o medo dos afetos, o medo do outro no sentido literal".

"A doença é outra, mas o medo da morte é o mesmo". A escritora Isabel Rio Novo resume numa frase o sentimento de temor que, por estes dias, por estas longas semanas, se abate sobre muitos de nós. Autora de "A Febre das Almas Sensíveis" (Ed. Dom Quixote, Fev. 2018), Isabel encontra referências comuns neste Portugal fechado em casa devido à pandemia Covid-19 e no Portugal devorado pela tuberculose na primeira metade do século XX, o pano de fundo em que o seu romance histórico se desenvolve.

O cenário dos nossos dias é bem diferente e para melhor mas, ironicamente, permanece a sombra da incerteza da cura. Na tuberculose, "as pessoas tratavam-se como podiam, com aquilo que na altura se achava ser o tratamento possível, com o internamento em clima de mar ou de montanha, com os doentes imóveis a apanhar ar fresco na esperança de uma cura rigorosa, às vezes com recomendações médicas que hoje nos fazem sorrir. Nós também andamos aqui por tentativas, com a mesma ingenuidade, a mesma confiança e desespero, a tentar experimentar isto e aquilo", à procura da cura, assinala a escritora.

Que mal fez o Caramulo?





Nenhum, bem pelo contrário. Mas o presidente da Câmara de Tondela, quando questionado pela Renascença sobre o presente e o futuro da antiga "Estância Sanatorial do Caramulo" - a maior do país e de toda a Península Ibérica -, não deixa de olhar com uma triste ironia para a sucessão de azares da última década. "Temos quase sempre trabalhado em contra-ciclo com as oportunidades", lamenta José António Jesus, para assinalar que "de 2010 a 2015 vivemos uma crise, em 2017 tivemos a calamidade de sermos um dos concelhos mais atingidos pelos incêndios na região centro e agora, no momento em que estávamos a implementar um conjunto de soluções e planos operacionais, é óbvio que a situação que estamos a viver no país e que no plano económico se vai prolongar certamente, nos vem dificultar a estratégia".



Os sanatórios do Caramulo, na vertente sul da serra, a uma cota de 800 m de altitude, adquiriram expressão nos anos 20. O maior deles - o Grande Sanatório - abriu as portas em 1922. Era o seu corpo clínico, liderado pelo médico Jerónimo Lacerda, que controlava todos os outros. Ao todo, umas 20 unidades, com mais de mil doentes. Passados 100 anos, quebrar o silêncio dos antigos edifícios, pondo termo ao seu abandono, não tem sido, nem será tarefa fácil, mas o presidente da Câmara de Tondela não desiste de "lutar contra as adversidades e os ciclos que nem sempre são os mais favoráveis", fazendo notar que "a imagem negativa provocada por alguns dos antigos sanatórios degradados está a ser ultrapassada".

"Um deles vai agora dar lugar a uma nova unidade residencial", afirma. O autarca garante ter "planos muito concretos para revitalizar espaços e torná-los apetecíveis para que no tecido empresarial e do turismo senior ativo, as pessoas percebam que têm no Caramulo um espaço onde podem viver e com qualidade de vida".