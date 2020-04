​Covid-19: Região Centro apresenta a maior taxa de letalidade do país

Veja também:

De acordo com os últimos dados oficiais da Direcção-Geral da Saúde, a taxa de letalidade do novo coronavírus na região Centro chega aos 5%, a maior em todo o país e o dobro da registada em Lisboa (2,5%). O arquipélago dos Açores segue-se na lista, com 4,3%.



Este indicador corresponde à proporção entre o número de mortes por uma doença e o número total de pessoas que sofrem dessa doença, num determinado período de tempo - ao contrário da taxa de mortalidade, um índice demográfico que reflete o total de óbitos causados por determinada doença.

O Algarve regista uma taxa de letalidade que ronda os 3,2%, seguida da região Norte com 3%. Alentejo e Madeira continuam sem registo de mortes causadas pela Covid-19.