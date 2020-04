Coronavírus. Campanha defende “máscara para todos”

Veja também:

A campanha online "Máscara para todos” defende o uso de máscara em espaços públicos.

O bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, o pneumologista Filipe Froes e o presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública coordenam o projeto.

Ricardo Mexia explica à Renascença que a proposta é que “as pessoas possam usar a máscara quando estão em contacto com terceiros no exterior”.

A campanha surge em pleno debate sobre a vantagem, ou não, de usar máscara. Ricardo Mexia acredita que vale a pena.

“A evidência em relação às máscaras tem vindo a ser reunida e, apesar de não ser ainda muito robusta, há alguns exemplos que são importantes. O caso da República Checa [onde o uso de máscara é obrigatório há várias semanas] parece-nos interessante”, referiu.

Ricardo Mexia acrescenta que, no entanto, que a máscara não substitui as outras ações obrigatórias: “distanciamento físico, etiqueta respiratória ou higienização das mãos”.

Mas tem sido dito que as máscaras são difíceis de adquirir e a preços elevado. Ricardo Mexia lembra que, se for esse o caso, as máscaras podem ser feitas em casa.

Veja mais pormenores aqui.