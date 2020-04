Balanço DGS. Há 535 mortos (mais 31) e 16.934 infetados em Portugal

Veja também:

Portugal regista 535 mortos (mais 31 que no domingo) e 16.934 infetados (mais 349, um crescimento de 2,1% e o menor número diário desde 24 de março) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de saúde (DGS). O número de recuperados mantém-se em 277.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de domingo, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (303), seguida da região Centro (123), da região de Lisboa e Vale do Tejo (96) e do Algarve, com nove mortos. O boletim dá hoje conta de quatro óbitos nos Açores. O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 9.984 (cerca de 58,96%).



A maioria das vítimas mortais continua a ter 70 anos ou mais. Este é um dos únicos seis dias em que o número de novos óbitos supera os 30. A taxa de letalidade subiu para 3,2% (11,2% acima dos 70 anos).

O relatório desta segunda-feira revela que 3.264 casos aguardam os resultados dos testes laboratoriais e quase 27 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.

Conforme referido, 277 pessoas recuperaram da Covid-19. Segundo este boletim, estão internadas 1.187 pessoas, das quais 188 estão nos cuidados intensivos (são menos 40 pessoas que no domingo).

Cerca de 88,2% dos doentes são tratados em casa, conforme revelou a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa.