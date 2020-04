Presidenciais. Bernie Sanders anuncia apoio formal a Biden

“Peço a todos os americanos, a todos os democratas, a todos os independentes, a muitos republicanos para se unirem à volta desta candidatura, que eu apoio”, disse Sanders, na mensagem.

Bernie Sanders vai continuar a aparecer nos boletins de voto das eleições presidenciais democratas, com o intuito de poder influenciar o programa eleitoral de Joe Biden, mas desistiu formalmente da corrida presidencial e assume que apoiará o ex-vice-Presidente, apesar de manter algumas divergências ideológicas e programáticas.

O apoio nesta altura contrasta com a prolongada luta que Sanders manteve com Hillary Clinton, nas primárias democratas de 2016, em que apenas endossou a mulher do antigo Presidente Bill Clinton nas semanas anteriores à convenção do partido.

Aparecendo numa tela dividida com Biden, numa mensagem de vídeo, Sanders falou das diferenças, mas deixou claro que tudo fará para evitar a reeleição do atual Presidente, o republicano Donald Trump.

“Temos de fazer de Trump um Presidente de mandato único” disse Sanders, mostrando-se disponível para fazer campanha ao lado de Biden na campanha das eleições presidenciais que decorrerão no início de novembro.