​Gravar som da tosse e saber se tem Covid-19? Pode ser real daqui a dois meses

Uma equipa de cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, está a trabalhar numa ferramenta que pode vir a permitir o diagnóstico da Covid-19 numa fase precoce da doença e sem recurso a exames médicos.



Um dos investigadores que integra esta equipa, o italiano Pietro Cicuta, explica à Renascença o trabalho que estão a fazer.

“Queremos que as pessoas através do site ou através da aplicação para telemóvel, num minuto, possam fazer ‘upload’ do som das suas vozes, da sua tosse e da sua respiração. Com estes três sons esperamos ser capazes de perceber, pelo som, se se trata de um doente Covid-19”, diz.

A ferramenta funciona recorrendo a ‘machine learning’ e com algoritmos informáticos, partindo da perceção clínica de que a tosse causada pelo novo coronavírus tem um som distinto.

“À medida que a doença vai avançando, a tosse torna-se mais distintiva. Muitos médicos já nos explicaram que é uma tosse seca que conseguem reconhecer. Portanto, esse som, juntamente com a informação adicional sobre se tem ou não febre, será o suficiente para aferir se a pessoa tem Covid-19”, explica Pietro Cicuta.

Cicuta acredita que a análise de dados poderá permitir o diagnóstico numa fase anterior à manifestação de tosse. “A respiração e a voz são também interessantes e vamos testar se a voz sofre alterações. A esperança é que a voz mude antes de surgir a tosse e, portanto, permita um diagnóstico precoce”, argumenta.

Este é o sonho, mas ainda há um longo caminho a percorrer. “Neste momento esta ferramenta está na fase de reunir informação”, explicando que já conseguiram recolher amostras de três mil voluntários. A equipa espera vir a reunir muitas mais, sobretudo agora que aplicação para android já está disponível.

A seguir virá a fase de ensaiar clinicamente. “Depois teremos de validar esta ferramenta, levando a cabo um ensaio clínico, com outros voluntários e com a supervisão de médicos que atestem os casos positivos e negativos, para que a ferramenta possa ser clinicamente validada”, assegura.