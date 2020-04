Espanha regista nova descida no número de mortes em 24 horas

Veja também:

A Espanha registou, esta segunda-feira de manhã, uma nova descida no número total de mortes provocadas pela pandemia da Covid-19. Mais 517 pessoas perderam a vida, fazendo um total de 17.489 mortos até agora.

O país regista 3.477 novos casos de infeção, somando agora 169.496 infetados. Uma taxa de crescimento inferior ao dia anterior. 64.727 pessoas recuperaram da doença em Espanha, até agora, indicam as autoridades de saúde.

Esta segunda-feira, o país começou a distribuir máscaras por todos os trabalhadores de transportes públicos, avança o jornal espanhol "El País". Cerca de 10 milhões de máscaras foram distribuídas por estações de metro, comboio e autocarro, neste dia em que muitos trabalhadores essenciais regressam aos trabalhos depois do período da Páscoa.

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, recordou no domingo que o confinamento obrigatório ainda se encontra em vigor e pediu uma "descalada" da tensão política no país, insistindo para a necessidade de uma grande colaboração de "reconstrução" para enfrentar a crise da pandemia.