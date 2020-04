Crise? Amazon vai contratar 75 mil funcionários

Veja também:

A Amazon anunciou, esta segunda-feira, que vai contratar 75 mil funcionários para responder ao aumento da procura devido à pandemia da Covid-19.

As encomendas online aumentaram com a implementação das medidas de isolamento social, que implica a contratação de pessoal para os armazéns da empresa e estafetas para fazer as entregas.

A gigante do comércio online espera subir os custos com os salários de 350 milhões de dólares para os 500 milhões, de forma a responder à procura durante o período da pandemia do novo coronavírus. Esta é já a segunda vez que a Amazon contrata durante a pandemia, depois de ter reforçado as fileiras com mais 100 mil funcionários.

Em comunicado, a Amazon explica que deverá contratar pessoas que ficaram sem os seus empregos devido ao encerramento temporários de muitas empresas.

"Sabemos que muitas pessoas foram afetadas e perderam o seu emprego nesta crise. Damos as boas-vindas a quem quiser juntar-se a nós na Amazon até tudo voltar à normalidade e as suas empresas voltem a contratá-los", afirmou a empresa, em comunicado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Atualmente, os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes e de infetados.