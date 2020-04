Presidente do IPDJ não acredita no regresso do futebol em maio

Vítor Pataco explica que os jogadores profissionais de futebol e modalidades já podem voltar a treinar-se nos seus clubes, no âmbito do último decreto do estado de emergência que equipara o alto rendimento a uma atividade profissional. Todavia, as regras de segurança continuam a assumir prioridades. “O decreto anterior permitia que os atletas de alto rendimento poderiam treinar em condições especiais e este novo decreto alarga a permissão aos atletas profissionais. No entanto, esta permissão deve ser temperada com aquilo que são as recomendações da autoridade de saúde”, explica.

Em entrevista a Bola Branca , Vítor Pataco ainda admite que haja alguma abertura, mas as reservas irão manter-se. O presidente do IPDJ considera que a normalidade vai demorar a chegar. “Apesar de ser uma pessoa otimista, considero que em maio ainda não será possível, seguramente, regressar à atividade de forma regular. Veremos se será possível nessa altura retomar a atividade com condicionantes, mas admito que ainda será cedo”, antevê.

O presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) apresenta muitas dúvidas sobre a possibilidade de maio ser o mês da retoma da normalidade no futebol.

Belenenses não pode treinar no Jamor

Dos emblemas dos campeonatos profissionais, o Nacional da Madeira foi o primeiro a regressar aos treinos no estádio, ainda que de forma muito condicionada. O presidente do IPDJ, que tem a tutela do Complexo do Jamor, afasta a hipótese de regresso ao trabalho naquelas instalações da equipa que faz do Estádio Nacional a sua casa: a Belenenses SAD.

“Se estamos com alguma dificuldade para encaixar as modalidades individuais, com as coletivas a dificuldade aumenta porque o risco é maior. Por essa razão, está fora de questão, nesta altura, abrirmos as instalações a equipas coletivas. E até ao momento aquilo que os clubes estão a fazer é uma ponderação semelhante ao que o Instituto faz, não querendo colocar em risco jogadores, equipas técnicas e funcionários. O Belenenses SAD não pode treinar porque na ponderação que está a ser feita pelas equipas médicas existem limitações adicionais relativamente a equipas coletivas. O balneário é confinado e não há um balneário para cada jogador. Não existem condições no Estádio Nacional para acolher uma equipa coletiva e por isso não admitimos essa possibilidade”, argumenta.

Instalações do Estádio Nacional vão continuar encerradas

As instalações do Jamor servem várias modalidades, mas, nesta altura, apesar do novo decreto de estado de emergência, vão continuar encerradas até à validação das equipas médicas. “O adiamento dos Jogos Olímpicos veio permitir um alívio na pressão e necessidade dos atletas se treinarem", argumenta Vítor Pataco.

"As autoridades de saúde pedem-nos para fazer a avaliação dos riscos para os atletas. Temos que garantir que esse risco é mínimo e com os riscos que existem, neste momento, não é possível abrir as instalações. Se algumas vierem a abrir, nomeadamente as mais arejadas, teremos sempre de respeitar as distâncias sociais necessárias, garantir que os atletas, acompanhantes e treinadores não apresentem qualquer sintoma e as nossas equipas médicas ainda não nos deram luz verde para abrirmos as instalações”, revela.

O impacto do novo coronavírus no desporto

A pandemia está a ter um forte impacto no desporto á escala mundial. Vítor Pataco apela para que a sociedade saiba atenuar os efeitos da crise que se seguirá à crise de saúde.

“Sabemos que a indústria do desporto é muito poderosa e tem um impacto de vários milhões de euros na economia e não tenho dúvidas que nesse ponto de vista o impacto vai ser negativo. Mas na última crise financeira mundial o desporto das indústrias que resistiu melhor. Todas as organizações, clubes, federações e empresas vão ter necessidade de mitigar os impactos negativos que esta crise de saúde vai ter nas diferentes indústrias, mas estou convencido que novas oportunidades surgirão”, refere.