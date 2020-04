​Nacional da Madeira é a primeira equipa a regressar aos treinos, desde o início da pandemia

O Nacional da Madeira, atual líder da II Liga, é primeiro português a colocar os jogadores a treinar no relvado. Vai acontecer já esta segunda-feira, apesar da oposição Liga e da maioria dos clubes dos campeonatos profissionais. A decisão de Rui Alves, presidente do clube insular, foi tomada após o representante da República na Madeira ter clarificado o quadro legar do estado de emergência.

"Os futebolistas profissionais, ao treinarem, estão no desempenho da sua atividade profissional, sendo a mesma permitida, assim como as deslocação para o efeito, desde que respeitadas as condições impostas”, disse Ireneu Barreto, que é o responsável máximo pela aplicação das regras constantes do decreto de estado de emergência nacional na Madeira, ao site Funchal Notícias .

O regresso do Nacional aos treinos não é, no entanto, consensual. O secretário regional da Saúde e da Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, disse em conferência de imprensa que ainda não é momento para voltar aos treinos. "Naturalmente que se a declaração do estado de emergência do Presidente da República permite que esse tipo de atividade possa ser realizada, a pergunta que eu faço é porque é que os restantes clubes em Portugal ainda não o fizeram?", questiona.

O Nacional da Madeira decidiu que o regresso ao trabalho se realize a partir desta segunda-feira, com plantel a ser divididos em dois grupos, que se deslocam ao estádio em dias alternados. O clube decidiu implementar várias regras para permitir, o trabalho da equipa, dentro do é exigido pelas autoridades de saúde:

- Os jogadores medem a temperatura antes de sair de casa, enviando foto ao departamento médico do valor registado no termómetro, informando ainda quaisquer sintomas suspeitos nele ou nas pessoas que vivem com ele.

- Os jogadores são avaliados numa sala devidamente preparada para o efeito aquando da sua chegada ao Estádio, sendo novamente medida a temperatura;

- Os treinos serão individualizados, com um jogador em cada meio campo e na presença do treinador e de um elemento do departamento médico, que estarão sempre à distância de segurança e de máscara, sendo evitados contactos cruzados entre jogadores e staff;

- O material utilizado, as instalações e seus acessos serão limpos e desinfetados após cada utilização;

- Os treinos decorrerão à porta fechada, sendo concedido acesso ao interior do Estádio apenas aos atletas, técnicos e staff indispensáveis à sua realização.