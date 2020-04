​No sítio certo à hora certa. Como João Silva "driblou" o coronavírus

Veja também:

Quando a Covid-19 paralisou definitivamente a China, João Silva não estava lá. Quando a China entrou na reta da recuperação e a pandemia se tornou global e chegou a Portugal, João Silva voltou à China.



A ocasião que leva ao ditado popular "estar no sítio certo à hora certa" não tem por hábito passar da baixa percentagem de probabilidades mas o avançado português de 29 anos anda de mão dada com a fortuna. Isso ou então o "drible" mais bem executado da carreira.

"Eu driblei o vírus. Terminámos a primeira fase da pré-época a 20 de janeiro, quando se começou a falar mais intensamente do vírus. Entretanto, com o ano novo chinês, o clube deu alguns dias de folga e eu saí do país para desfrutar. Foi nesse preciso momento que a China entrou em 'lockdown' e começou a fechar as fronteiras. O clube informou-me que poderia voltar à Europa, porque a segunda fase da pré-temporada iria ser cancelada. Voltei para Portugal e, quando o clube me pediu para voltar, voltei", descreve a Bola Branca João Silva, que representa o Nantong Zhiyun, da Segunda Liga chinesa.

Ora, no regresso à China, o clube garantiu tranquilidade total, apesar do aparato de segurança que levou o jogador natural de Santo Tirso a ficar retido cerca de 10 horas no aeroporto. Após o imposto período de quarentena a todos quantos entrassem na China, João Silva voltou há poucas semanas aos treinos com a equipa.

"Tinha algum receio em regressar à China", admite, ainda que as reservas tenham sido rapidamente sanadas. "O clube garantiu-me que poderia voltar com total segurança. Encontrei um grande controlo no aeroporto e na cidade e fiquei aliviado, porque estavam a levar tudo aquilo muito a sério. No aeroporto, foi um grande período de espera devido ao controlo. Fiz uma quarentena não de 14 mas de 16 dias e depois juntei-me aos meus colegas de equipa", conta.